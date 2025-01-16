وسائل إعلام: مقاتلات "سو-57" عامل محوري في الغارات الجوية ضد أوكرانيا

وقد أصبحت مشاركتها في تدمير البنية التحتية الأوكرانية عاملا محوريا للغارات الجوية.
وفي حين تقوم صواريخ "كاليبر" وصواريخ "جو-أرض من أسرة X برفقة مسيرات "غيران" و"غربر" بمناورات في مساراتها، تكشف الإلكترونيات المتطورة لمقاتلات "سو-57" عن مواقع بطاريات الدفاع الجوي، بما فيه "باتريوت" الأمريكية، والرادارات الأوكرانية، مما يُربك دفاعات أوكرانيا الجوية.
وقالت صحيفة "يوميات الجيش" الروسية: "بمجرد انتهاء الضربات على محطات الطاقة وعقد توزيع الكهرباء، تصل صواريخ "إسكندر" و"كينجال" لتضرب مواقع الدفاع الجوي الأوكرانية. وقد لوحظت هذه الخاصية في استخدام "سو-57 " العام الماضي، ولكن لم يكن دور الطائرات آنذاك واضحا بهذا القدر.
يذكر أن صباح يوم 15 يناير الجاري شهد ضربات جوية مكثفة وجهتها القوات الجوفضائية الروسية إلى البنية التحتية للعدو.
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