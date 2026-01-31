السبت 2026-01-31 07:33 م

وسائل إعلام: مقتل شخص وإصابة 14 في انفجار بمدينة بندر عباس الإيرانية

السبت، 31-01-2026 04:49 م

الوكيل الإخباري-  وقع انفجار السبت، في مبنى بمدينة بندر عباس الإيرانية على ساحل الخليج، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية، فيما لا تزال أسباب الانفجار مجهولة.

وقال مسؤول لوكالات أنباء، إن الحادثة أدت إلى مقتل شخص وإصابة 14 في انفجار بمدينة بندر عباس الإيرانية، وفق ما نقلت وكالة رويترز.


وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء، إن الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول استهداف قائد في القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في الانفجار "خطأ تماما".


وذكر التلفزيون الرسمي أن الانفجار طال مبنى مؤلفا من ثمانية طوابق، مما أدى إلى "تدمير طابقين وإلحاق أضرار بعدد من المركبات والمتاجر" في محيط جادة معلّم في المدينة الجنوبية.


وأضاف أن فرق الإنقاذ والإطفاء كانت في المكان لتقديم المساعدة.


وأظهرت مشاهد بثّها التلفزيون الرسمي واجهة المبنى وقد نُسفت، كاشفة أجزاء من داخله، فيما تناثرت الأنقاض في المكان.


وأوردت وسائل إعلام إيرانية أخرى معلومات مماثلة، من دون تقديم تفاصيل بشأن أسباب الحادث.

 
 


