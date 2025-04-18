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وسائل إعلام: واشنطن ستسحب مئات الجنود من قواتها في سوريا

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 18-04-2025 08:16 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤول أمريكي الخميس أن الولايات المتحدة ستسحب حوالي 600 جندي من سوريا.اضافة اعلان


وستبقي على أقل من ألف جندي للعمل مع الحلفاء الأكراد لمكافحة تنظيم "داعش".

روسيا اليوم
 
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