وسائل إعلام: وفد سعودي يلتقي بقائد الإدارة العامة السورية أحمد الشرع ووزير قطري يزور دمشق غدا

وأشارت "العربية" إلى أن "وفدا سعوديا برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي قد التقى أحمد الشرع، القائد العام للإدارة السورية الجديدة في قصر الشعب، في سوريا".
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