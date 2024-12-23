وسائل إعلام: وفد سعودي يلتقي بقائد الإدارة العامة السورية أحمد الشرع ووزير قطري يزور دمشق غدا

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام سورية بأن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي سيزور دمشق، كما ذكرت قناة "العربية" أن وفدا سعوديا التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

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