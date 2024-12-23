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وسائل إعلام: وفد سعودي يلتقي بقائد الإدارة العامة السورية أحمد الشرع ووزير قطري يزور دمشق غدا

أحمد الشرع
أحمد الشرع
الإثنين، 23-12-2024 02:18 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام سورية بأن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي سيزور دمشق، كما ذكرت قناة "العربية" أن وفدا سعوديا التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

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وحسب صحيفة "الوطن" السورية، سيزور الوزير القطري محمد الخليفي العاصمة دمشق يوم غد الاثنين.

وأشارت "العربية" إلى أن "وفدا سعوديا برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي قد التقى أحمد الشرع، القائد العام للإدارة السورية الجديدة في قصر الشعب، في سوريا".

 
gnews

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عربي ودولي وسائل إعلام: وفد سعودي يلتقي بقائد الإدارة العامة السورية أحمد الشرع ووزير قطري يزور دمشق غدا

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