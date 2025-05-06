وسائل إعلام يمنية: مطار صنعاء يتعرض لهجوم إسرائيلي

وكان الجيش الإسرائيلي، قد دعا المدنيين إلى "الإخلاء الفوري" لمنطقة مطار صنعاء الدولي غداة استهداف طائراته ميناء الحديدة ردا على إطلاق الحوثيين صاروخا على مطار بن غوريون.
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