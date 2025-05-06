الثلاثاء 2025-05-06 05:57 م
 

وسائل إعلام يمنية: مطار صنعاء يتعرض لهجوم إسرائيلي

طائرة تهبط في مطار صنعاء
طائرة تهبط في مطار صنعاء
 
الثلاثاء، 06-05-2025 03:42 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وسائل إعلام يمنية، الثلاثاء، عن تعرض مطار صنعاء الدولي لهجوم إسرائيلي، بالإضافة إلى العاصمة صنعاء.

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وكان الجيش الإسرائيلي، قد دعا المدنيين إلى "الإخلاء الفوري" لمنطقة مطار صنعاء الدولي غداة استهداف طائراته ميناء الحديدة ردا على إطلاق الحوثيين صاروخا على مطار بن غوريون.

 
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