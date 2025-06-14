وسائل اعلام إسرائيلية: إسرائيل ترسل أسرابًا من الطائرات نحو ايران

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن أسرابًا من الطائرات الإسرائيلية تتجه نحو الشرق، في إشارة إلى احتمال تنفيذ هجمات على أهداف في إيران.

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