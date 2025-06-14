السبت 2025-06-14 11:34 م
 

وسائل اعلام إسرائيلية: إسرائيل ترسل أسرابًا من الطائرات نحو ايران

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أرشيفية
 
السبت، 14-06-2025 10:28 م

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن أسرابًا من الطائرات الإسرائيلية تتجه نحو الشرق، في إشارة إلى احتمال تنفيذ هجمات على أهداف في إيران.

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وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتصريحات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.

 
gnews

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