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وسائل اعلام اسرائيلية: 4 جرحى وأضرار كبيرة جراء الصاروخ الإيراني

ارشيفية
صواريخ في سماء اسرائيل
 
السبت، 14-06-2025 02:01 ص

الوكيل الإخباري-   اكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 4 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ في تل أبيب.

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وبينت ان أضرار كبيرة نتيجة سقوط صاروخ إيراني في تل أبيب.

 
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