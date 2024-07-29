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وسائل اعلام : الخطوط الجوية التركية تعلن رسميا إلغاء رحلاتها إلى لبنان

طائرة تابعة للخطوط التركية
طائرة تابعة للخطوط التركية
الإثنين، 29-07-2024 08:59 ص

 

 الوكيل الإخباري - قالت مصادر  إن الخطوط الجوية التركية ستعلن رسميًا في الساعات القادمة إلغاء رحلاتها إلى لبنان بسبب احتمال وقوع هجوم إسرائيلي محتمل وفقا لما افاد مراسل روسيا اليوم

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام لبنانية إن شركة الطيران التركية ألغت يوم الأحد رحلتها من إسطنبول إلى بيروت.

وكانت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية قد أعلنت عن "تأجيل عودة بعض رحلاتها إلى بيروت من مساء 28 يوليو 2024 إلى صباح  اليوم 29 يوليو 2024 .

وفي غضون ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين أن حزب الله في حالة تأهب قصوى وأخلى بعض المواقع الرئيسية في شرق وجنوب لبنان تحسبًا لأي تصعيد إسرائيلي.

وبينما وجهت إسرائيل الاتهام لحزب الله اللبناني بالمسؤولية عن الحادث متوعدة بالرد، أكد حزب الله أنه لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل ونفى مسؤوليته عن الحادثة.

وعقب الحادثة، توعدت تل أبيب برد حاد على الهجوم، فيما طالب العديد من الوزراء في حكومة نتنياهو بشن هجوم على حزب الله ولبنان.

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