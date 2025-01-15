وساطة إماراتية تفرج عن 50 أسيرا بين روسيا وأوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلنت الإمارات العربية المتحدة نجاح جهود وساطتها بين روسيا وأوكرانيا في إتمام عملية تبادل أسرى حرب جديدة، شملت 50 أسيرا بواقع 25 من الجانب الأوكراني ومثلهم من الجانب الروسي.

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