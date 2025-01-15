وساطة إماراتية تفرج عن 50 أسيرا بين روسيا وأوكرانيا

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية اليوم الأربعاء بلغ إجمالي المفرج عنهم بين الجانبين الروسي والأوكراني بوساطة إماراتية 2583 أسيرا عبر 11 عملية لتبادل الأسرى.
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