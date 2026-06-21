وصول أول سفينة حاويات إلى ميناء شهيد رجائي الإيراني بعد رفع الحصار الأمريكي

الوكيل الإخباري- أفاد التلفزيون الإيراني بوصول أول سفينة حاويات إلى ميناء "شهيد رجائي" في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزكان جنوب البلاد، بعد رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.



وجاء في بيان هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيرانية: "وصلت أول سفينة حاويات إلى ميناء شهيد رجائي".

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