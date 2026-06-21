وصول أول سفينة حاويات إلى ميناء شهيد رجائي الإيراني بعد رفع الحصار الأمريكي

وجاء في بيان هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيرانية: "وصلت أول سفينة حاويات إلى ميناء شهيد رجائي".
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، في ليلة 18 يونيو، مذكرة تفاهم تقضي بإنهاء النزاع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير.
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