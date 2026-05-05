وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- أفادت تقارير أن اليابان تسلمت أول شحنة نفط من روسيا منذ توقف الإمدادات العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز مع بدء الحرب في إيران.





وذكرت قناة "طوكيو تي في" ويومية "أساهي شيمبون" ووسائل إعلام أخرى الاثنين، نقلا عن مسؤولين في شركة "تايو أويل"، أن ناقلة محملة بنفط خام من إنتاج مشروع سخالين-2 في أقصى الشرق الروسي، وصلت إلى ساحل إيماباري في غرب اليابان الاثنين.



وتحاول اليابان التي تعتمد على نفط الشرق الأوسط بنسبة 95%، تنويع مصادر واراداتها منذ اندلاع الحرب في 28 شباط وإغلاق طهران لمضيق هرمز.



ولا يخضع المشروع في منطقة سخالين الروسية للعقوبات الاقتصادية التي تم فرضها على موسكو بعد غزوها أوكرانيا عام 2022.



وذكرت التقارير الإعلامية أن شركة "تايو أويل" تلقت إذنا من وزارة الاقتصاد للحصول على النفط.



وأكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في كانيبرا عقب إجرائها محادثات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الاثنين، أن أزمة إمدادات النفط العالمية لها "تداعيات هائلة" على منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



وأضافت "أكدنا مجددا أن اليابان وأستراليا ستبقيان على تواصل وثيق للتحرك بالشكل الملحّ الضروري".





