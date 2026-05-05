الثلاثاء 2026-05-05 08:39 ص

وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط

وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط
ارشيفية
 
الثلاثاء، 05-05-2026 07:00 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت تقارير أن اليابان تسلمت أول شحنة نفط من روسيا منذ توقف الإمدادات العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز مع بدء الحرب في إيران.اضافة اعلان


وذكرت قناة "طوكيو تي في" ويومية "أساهي شيمبون" ووسائل إعلام أخرى الاثنين، نقلا عن مسؤولين في شركة "تايو أويل"، أن ناقلة محملة بنفط خام من إنتاج مشروع سخالين-2 في أقصى الشرق الروسي، وصلت إلى ساحل إيماباري في غرب اليابان الاثنين.

وتحاول اليابان التي تعتمد على نفط الشرق الأوسط بنسبة 95%، تنويع مصادر واراداتها منذ اندلاع الحرب في 28 شباط وإغلاق طهران لمضيق هرمز.

ولا يخضع المشروع في منطقة سخالين الروسية للعقوبات الاقتصادية التي تم فرضها على موسكو بعد غزوها أوكرانيا عام 2022.

وذكرت التقارير الإعلامية أن شركة "تايو أويل" تلقت إذنا من وزارة الاقتصاد للحصول على النفط.

وأكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في كانيبرا عقب إجرائها محادثات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الاثنين، أن أزمة إمدادات النفط العالمية لها "تداعيات هائلة" على منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضافت "أكدنا مجددا أن اليابان وأستراليا ستبقيان على تواصل وثيق للتحرك بالشكل الملحّ الضروري".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

فضل شاكر

فن ومشاهير اتجاه لإعلان براءة فضل شاكر.. متى سيصدر الحكم؟

مقتل شخصين في استهداف الجيش الأميركي سفينة في البحر الكاريبي

عربي ودولي مقتل شخصين في استهداف الجيش الأميركي سفينة في البحر الكاريبي

ضبط مركبة بسرعة 232 كم/س على طريق الأزرق .. والدوريات الخارجية تحذر

أخبار محلية ضبط مركبة بسرعة 232 كم/س على طريق الأزرق .. والدوريات الخارجية تحذر

حريق مركبة يسبب أزمة مرورية خانقة بالقرب من مستشفى الملكة علياء العسكري

أخبار محلية حريق مركبة يسبب أزمة مرورية خانقة بالقرب من مستشفى الملكة علياء العسكري

جرافة إسرائيلية تهدم منزل فلسطيني

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا شمال القدس

ذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء الثلاثاء أن حريقا اندلع في سفن تجارية عدة في رصيف ميناء داير جنوبي إيران، مضيفة أن رجال الإطفاء يعملون على احتواء الحريق وأن سببه لا يزال مجهولا.

عربي ودولي اندلاع حريق في سفن تجارية بميناء داير الإيراني

مضخة نفط خام

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

صفائح ذهب

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا الثلاثاء



 
 






الأكثر مشاهدة

 