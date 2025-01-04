وصول أول طائرة مساعدات مصرية إلى دمشق

وتنقل طائرة المساعدات 15 طنا من المواد الطبية والإغاثية، وسيتولى الهلال الأحمر السوري توزيعها مساهمة في تلبية جزء من احتياجات السوريين.
وقال السفير المصري في بيروت علاء موسي إن مصر قد ترسل طائرات مساعدات أخرى حسب الحاجة وفقا للتنسيق مع الجانب السوري.
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