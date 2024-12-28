وصول أول قافلة مساعدات لجنوب الخرطوم منذ بدء نزاع السودان

ومنذ أبريل 2023 تدور حرب بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو في السودان، وقد أدى القتال إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليون شخص.
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