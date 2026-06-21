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وصول الوسطاء الباكستانيين إلى سويسرا للمشاركة بالمفاوضات الأميركية الإيرانية

علما الولايات المتحدة وإيران
علما الولايات المتحدة وإيران
 
الأحد، 21-06-2026 11:01 ص

الوكيل الإخباري-   وصل رئيس الحكومة الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير الأحد إلى سويسرا ، حيث سيواصلان قيادة جهود الوساطة في المحادثات المقررة بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الباكستانية في منشور على منصة إكس.

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وسيشارك نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

 
 


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