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وصول ترامب إلى قصر فرساي لحضور مأدبة عشاء بدعوة من ماكرون

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جانب من الاستقبال
 
الأربعاء، 17-06-2026 11:58 م

الوكيل الإخباري- استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت نظيره الأميركي دونالد ترامب مساء الأربعاء في قصر فرساي حيث تقام مأدبة عشاء بعد قمة مجموعة السبع في إيفيان.

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وتقدّم ماكرون لتحية ترامب لدى نزوله من السيارة.

 

ومن المقرّر أن يجولا قبل العشاء في قاعة المرايا، أشهر أقسام القصر، ثم حضور حفل موسيقي ومن بعدها زيارة قاعة مخصّصة لحرب استقلال الولايات المتحدة.

 
 


gnews

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