وصول ترامب إلى قصر فرساي لحضور مأدبة عشاء بدعوة من ماكرون

الوكيل الإخباري- استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت نظيره الأميركي دونالد ترامب مساء الأربعاء في قصر فرساي حيث تقام مأدبة عشاء بعد قمة مجموعة السبع في إيفيان.

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وتقدّم ماكرون لتحية ترامب لدى نزوله من السيارة.