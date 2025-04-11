الجمعة 2025-04-11 03:45 ص
 

وصول حاملة طائرات أميركية ثانية إلى الشرق الأوسط

حاملة الطائرات
حاملة الطائرات
 
الجمعة، 11-04-2025 02:42 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الأميركي الخميس، أن حاملة طائرات ثانية أرسلتها الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لحماية التدفقات التجارية قد وصلت إلى المنطقة، فيما يشن الجيش الأميركي حاليا حملة مكثفة من الضربات ضد الحوثيين في اليمن.اضافة اعلان


وقالت القيادة الأميركية المشتركة للشرق الأوسط في بيان على منصة إكس، إن "حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون (CVN 70) وجناحها الجوي الذي يضم مقاتلات إف-35 سي لايتنينغ الثانية تعمل جنبا إلى جنب مع حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس. ترومان (CVN 75) في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية".

ووفقا لمسؤول عسكري أميركي، ضربت الولايات المتحدة أكثر من 100 هدف في اليمن منذ إطلاق حملتها الجوية الأخيرة ضد المتمردين المدعومين من إيران في منتصف آذار.

ويشن الحوثيون هجمات على السفن الحربية الأميركية وعلى إسرائيل، قائلين إن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وبدأ الحوثيون استهداف سفن في البحر الأحمر وخليج عدن وكذلك الأراضي الإسرائيلية، بعد اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول 2023. وأوقفوا الهجمات بعد سريان الهدنة في القطاع في كانون الثاني.

وقطعت إسرائيل كل الإمدادات عن غزة منذ مطلع آذار، واستأنفت هجومها على القطاع الفلسطيني، منهية بذلك هدنة قصيرة الأمد.
 
gnews

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