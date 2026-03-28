وصول وزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية إلى باكستان لإجراء مشاورات بشأن حرب إيران

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، السبت، وصول وزراء خارجية كل من تركيا ومصر والسعودية إلى البلاد لإجراء مشاورات تهدف إلى خفض التصعيد في المنطقة.

اضافة اعلان



من جهته، قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إن إيران وافقت على السماح بمرور 20 سفينة إضافية ترفع علم باكستان عبر مضيق هرمز، بمعدل سفينتين يوميا، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل مؤشرا على التهدئة وتسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.