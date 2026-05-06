وصول وزير الخارجية الإيراني إلى بكين

الوكيل الإخباري- وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بكين حيث من المقرر أن يلتقي مع نظيره الصيني وانغ يي الأربعاء، وفق ما أفادت وكالتا الأنباء الإيرانيتان فارس وتسنيم.





وتأتي هذه الرحلة قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصين المرتقبة في 14 و15 أيار، وفي وقت تعد بكين، حليفة طهران، واحدة من المستوردين الرئيسيين للنفط الإيراني.



وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الأربعاء، تعليق مشروع "حرية الملاحة" في مضيق هرمز بشكل مؤقت، في إطار مساعٍ لإتاحة المجال أمام التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران.



وقال ترامب، في منشور له عبر تروث سوشال، إن القرار جاء "بناءً على طلب من باكستان ودول أخرى"، مشيرا إلى ما وصفه بـ"النجاح العسكري الكبير" خلال الحملة ضد إيران، إضافة إلى إحراز "تقدم كبير" نحو اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي طهران.





