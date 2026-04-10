وصول وفد إيراني برئاسة قاليباف إلى باكستان

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، أن وفدا إيرانيا للتفاوض برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وصل إلى إسلام أباد لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، مضيفة أن المفاوضات ستبدأ إذا قبلت واشنطن "الشروط المسبقة" التي طرحتها طهران.

ويضم الوفد مسؤولين كبارا في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، من بينهم وزير الخارجية وأمين مجلس الدفاع ومحافظ البنك المركزي وعدد من أعضاء البرلمان.



وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قال، إن مسؤولين إيرانيين سيشاركون في المحادثات المقررة السبت في إسلام أباد مع الولايات المتحدة، رغم أن طهران لم تؤكد رسميا حضورها.