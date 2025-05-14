الأربعاء 2025-05-14 10:38 ص
 

وفاة أفقر رئيس في العالم بعد صراع مع المرض

رئيس أوروغواي السابق خوسيه موخيكا
رئيس أوروغواي السابق خوسيه موخيكا
 
الأربعاء، 14-05-2025 09:13 ص
الوكيل الإخباري-  تُوفي رئيس أوروغواي السابق خوسيه موخيكا أمس (الثلاثاء) عن عمر يناهز 89 عاماً، بعد معاناته من سرطان المريء منذ 2024.اضافة اعلان


وأعلن الرئيس الحالي ياماندو أورسي وفاة موخيكا، واصفاً إياه بـ"الرئيس والناشط والمرشد".

ودعم موخيكا ائتلافه اليساري في انتخابات 2024 التي أوصلت أورسي إلى الرئاسة.

ولُقّب موخيكا بـ "أفقر رئيس في العالم" بسبب تبرّعه بكامل دخله تقريباً لبرنامج إسكان اجتماعي.

عكاظ
 
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