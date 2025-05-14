وفاة أفقر رئيس في العالم بعد صراع مع المرض

وأعلن الرئيس الحالي ياماندو أورسي وفاة موخيكا، واصفاً إياه بـ"الرئيس والناشط والمرشد".
ودعم موخيكا ائتلافه اليساري في انتخابات 2024 التي أوصلت أورسي إلى الرئاسة.
ولُقّب موخيكا بـ "أفقر رئيس في العالم" بسبب تبرّعه بكامل دخله تقريباً لبرنامج إسكان اجتماعي.
عكاظ
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