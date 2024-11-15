وفاة "أميرة ميكاسا" أكبر أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية سنا

الوكيل الإخباري- أفاد التلفزيون العام الياباني، اليوم الجمعة، بوفاة الأميرة اليابانية ميكاسا عن عمر يناهز 101 عام، بعدما دخلت المستشفى سابقا بحالة خطيرة بسبب فشل تدريجي في الأعضاء الحيوية.



يوريكو أميرة ميكاسا، من مواليد يونيو 1923، كانت تعد حتى اليوم أكبر أفراد العائلة الإمبراطورية اليابانية سنا، وهي زوجة تاكاهيتو أمير ميكاسا الراحل عام 2016 عن عمر يناهز 101 عاما.

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وتاكاهيتو أمير ميكاسا، كان الأخ الأصغر للإمبراطور هيروهيتو وهو عم إمبراطور اليابان السابق أكيهيتو.



تزوجت يوريكو الأمير ميكاسا في عام 1941 وأنجبا خمسة أطفال. على الرغم من أنها ليست في الخط المباشر للعرش، فقد لعبت دورا نشطا في الشؤون العامة وفي دعم الأنشطة الخيرية والثقافية.



تعتبر يوريكو من أفراد العائلة الإمبراطورية اليابانية المعروفين بالتزامهم الصارم بالتقاليد والأدوار الرسمية، ولم تشارك في أي أحداث قد تؤدي إلى جدل، بل كانت تشارك في الأنشطة العامة والخيرية وتمثيل العائلة الإمبراطورية في المناسبات الرسمية.