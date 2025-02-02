 
الأحد 2025-02-02 10:11 ص
 

وفاة الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر

ل
هورست كوهلر
الأحد، 02-02-2025 08:15 ص

الوكيل الإخباري- توفي الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر الذي تولى رئاسة صندوق النقد الدولي ومنصب المبعوث الأممي للصحراء الغربية أمس السبت عن عمر ناهز 81 عاما.

وقال الرئيس الألماني الحالي فرانك فالتر شتاينماير، إن ألمانيا "خسرت شخصا يحظى باحترام كبير وشعبية كبيرة أنجز أشياء عظيمة لبلدنا وللعالم".

اضافة اعلان


وأشاد المستشار أولاف شولتس بكوهلر ووصفه عبر منصة "إكس" بأنه "سياسي ملتزم عمل طوال حياته من أجل عالم أكثر عدالة".

وكان هورست كوهلر خبيرا اقتصاديا، وهو أول رئيس ألماني من خارج عالم السياسة، ترأس البلاد بين عامي 2004 و2010.


وقبل أن يتولى المنصب في بلاده، ترأس صندوق النقد الدولي في واشنطن بين عامي 2000 و2004، كما شغل مناب إدارية ومصرفية.


أصبح رئيسا لألمانيا، وهو منصب شرفي إلى حد كبير، بعد أن رشحته زعيمة المعارضة في ذلك الوقت أنغيلا ميركل، التي أصبحت فيما بعد مستشارة.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ثلوج الأردن

الطقس سماء الأردن على موعد مع تساقط الثلوج الأسبوع الحالي

3 شهداء داخل مستشفى جنين

فلسطين الاحتلال يصعّد الاغتيالات بالضفة ومقاومون يتصدون بمحاور عدة

ترامب يشعل الحرب التجارية مع الصين

أسواق ومال ردًا على ترامب .. بكين: الحروب التجارية "ليس فيها منتصرون"

ا

أسواق ومال الصين تصدر سندات بأكثر من 10 تريليون دولار في عام 2024

من لقاء سابق بين نتنياهو وترامب

عربي ودولي غزة وإيران .. ملفان يحملهما نتنياهو خلال لقاءه ترامب بواشنطن

أحمد الشرع - أرشيفية

عربي ودولي أول زيارة خارجية .. أحمد الشرع إلى السعودية اليوم

ا

أسواق ومال المكسيك تفرض رسوما جمركية جوابية على الولايات المتحدة

صفقة التبادل .. اكتمال الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى

فلسطين صفقة التبادل .. اكتملت الدفعة الرابعة بانتظار اكتمال المرحلة



 




الأكثر مشاهدة