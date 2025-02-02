وفاة الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر

الوكيل الإخباري- توفي الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر الذي تولى رئاسة صندوق النقد الدولي ومنصب المبعوث الأممي للصحراء الغربية أمس السبت عن عمر ناهز 81 عاما.



وقال الرئيس الألماني الحالي فرانك فالتر شتاينماير، إن ألمانيا "خسرت شخصا يحظى باحترام كبير وشعبية كبيرة أنجز أشياء عظيمة لبلدنا وللعالم".

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وأشاد المستشار أولاف شولتس بكوهلر ووصفه عبر منصة "إكس" بأنه "سياسي ملتزم عمل طوال حياته من أجل عالم أكثر عدالة".



وكان هورست كوهلر خبيرا اقتصاديا، وهو أول رئيس ألماني من خارج عالم السياسة، ترأس البلاد بين عامي 2004 و2010.



وقبل أن يتولى المنصب في بلاده، ترأس صندوق النقد الدولي في واشنطن بين عامي 2000 و2004، كما شغل مناب إدارية ومصرفية.



أصبح رئيسا لألمانيا، وهو منصب شرفي إلى حد كبير، بعد أن رشحته زعيمة المعارضة في ذلك الوقت أنغيلا ميركل، التي أصبحت فيما بعد مستشارة.

RT