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وفاة الرئيس التونسي الأسبق فؤاد المبزّع عن عمر 91 عاماً

علم تونس
علم تونس
 
الخميس، 24-04-2025 12:22 ص

الوكيل الإخباري-   توفّي اليوم الأربعاء، الرئيس التونسي المؤقّت ورئيس مجلس النواب الأسبق فؤاد المبزّع عن عمر يناهز الـ 91 عاما، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية مساء اليوم.

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وتولى المبزّع رئاسة الجمهورية مؤقتا بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وشغور المنصب.


وبدأ المبزّع، المولود في 15 حزيران 1933، مسيرته السياسية في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة، وتواصل نشاطه السياسي في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، حيث شغل عدة مناصب وزارية، منها حقيبة الشباب والرياضة، والصحة العمومية.


كما تولى منصب سفير تونس في المغرب، وشغل أيضا منصب رئيس بلدية قرطاج من 1995 إلى 1997، كما تولى رئاسة مجلس النواب، وهو المنصب الذي شغله إلى غاية 15 كانون الثاني 2011، حين تولى رئاسة الجمهورية مؤقتا بشغور المنصب؛ إثر سقوط نظام بن علي، واستمرّ في هذا المنصب حتى 13 كانون الأول 2011.

 
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