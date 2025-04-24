وفاة الرئيس التونسي الأسبق فؤاد المبزّع عن عمر 91 عاماً

وتولى المبزّع رئاسة الجمهورية مؤقتا بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وشغور المنصب.
وبدأ المبزّع، المولود في 15 حزيران 1933، مسيرته السياسية في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة، وتواصل نشاطه السياسي في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، حيث شغل عدة مناصب وزارية، منها حقيبة الشباب والرياضة، والصحة العمومية.
كما تولى منصب سفير تونس في المغرب، وشغل أيضا منصب رئيس بلدية قرطاج من 1995 إلى 1997، كما تولى رئاسة مجلس النواب، وهو المنصب الذي شغله إلى غاية 15 كانون الثاني 2011، حين تولى رئاسة الجمهورية مؤقتا بشغور المنصب؛ إثر سقوط نظام بن علي، واستمرّ في هذا المنصب حتى 13 كانون الأول 2011.
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