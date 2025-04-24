وفاة الرئيس التونسي الأسبق فؤاد المبزّع عن عمر 91 عاماً

الوكيل الإخباري- توفّي اليوم الأربعاء، الرئيس التونسي المؤقّت ورئيس مجلس النواب الأسبق فؤاد المبزّع عن عمر يناهز الـ 91 عاما، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية مساء اليوم.

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وتولى المبزّع رئاسة الجمهورية مؤقتا بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وشغور المنصب.



وبدأ المبزّع، المولود في 15 حزيران 1933، مسيرته السياسية في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة، وتواصل نشاطه السياسي في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، حيث شغل عدة مناصب وزارية، منها حقيبة الشباب والرياضة، والصحة العمومية.