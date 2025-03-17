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وفاة الشيخ أبو إسحاق الحويني عن عمر ناهز 69 عامًا

الشيخ أبو إسحاق الحويني
الشيخ أبو إسحاق الحويني
 
الإثنين، 17-03-2025 09:03 م
الوكيل الإخباري-   توفي اليوم الاثنين الشيخ أبو إسحاق الحويني، الداعية الإسلامي وأحد أبرز علماء الحديث، عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد صراع مع المرض.اضافة اعلان


ويُعد الشيخ الحويني، المولود في 10 يونيو 1956 بقرية حوين في محافظة كفر الشيخ، من أبرز تلاميذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وله العديد من المؤلفات والمحاضرات في علوم الحديث والدعوة الإسلامية.

وقد نعاه العديد من العلماء والدعاة، مشيدين بدوره في نشر المنهج السلفي وتعليم الحديث النبوي. ومن المتوقع أن يُشيَّع جثمانه عصر اليوم وسط حضور كبير من طلابه ومحبيه.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 
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