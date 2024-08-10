وفاة شقيقة رئيس مصري راحل

وأعلن النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، في صفحته على "فيسبوك"، وفاة سكينة السادات، وكتب: "أعزي بخالص الحزن والأسى المغفور لها بإذن الله تعالى، الكاتبة الصحفية سكينة السادات، شقيقة الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وعمة والدي المرحوم طلعت السادات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويرزق أسرتها الصبر والسلوان".
وسكينة السادات هي الشقيقة الصغرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وهي إحدى شقيقاته اللواتي تربين على يديه، وكان للرئيس الراحل تأثير كبير على حياتها.
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