وفاة متسلقين هندي وفلبيني على جبل إيفرست

الوكيل الإخباري- توفي متسلقان، أحدهما من الهند والآخر من الفلبين، أثناء محاولتهما تسلق جبل إيفرست، وذلك في وقت يشهد الجبل ازدحاما بمئات المتسلقين الذين يسعون للوصول إلى أعلى قمة في العالم.



وحسب منظمي الرحلات الاستكشافية فإن المتسلق الهندي يدعى سوبرااتا غوش، وفارق الحياة أمس الخميس بالقرب من قمة الجبل، التي يبلغ ارتفاعها 8,849 مترا، وذلك أثناء نزوله بعد بلوغ القمة.

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أما المتسلق الفلبيني، فيدعى فيليپ سانتياغو، ويبلغ من العمر 45 عاما، وقد توفي يوم الأربعاء الماضي بينما كان في طريقه إلى القمة. وكان قد وصل إلى المعسكر الرابع، وهو أعلى معسكر على جبل إيفرست، وكان يستعد للمرحلة الأخيرة من الصعود.



وأكد بوده راج بهانداري، من شركة "سنووي هورايزن تريك آند إكسبيديشن" النيبالية، والتي تولت تنظيم وتجهيز الرحلة، أن الجثتين لا تزالان على الجبل، ولم يتخذ بعد قرار بشأن إنزالهما أو توقيت ذلك.



وأشار إلى أن استرجاع الجثث في هذه الظروف يعد من العمليات المكلفة والمعقدة للغاية، إذ يتطلب عددا كبيرا من الأشخاص لسحبها عبر المنحدرات الجليدية الخطيرة.



يذكر أن موسم التسلق في الربيع يبدأ في شهر مارس ويمتد حتى نهاية مايو، ويعتبر شهر مايو أفضل الأوقات لمحاولة الصعود إلى القمة، حيث يتاح للمتسلقين عدد محدود من الأيام التي تسمح فيها الأحوال الجوية بمحاولة آمنة.



وقد صعد جبل إيفرست للمرة الأولى في عام 1953 من قبل النيوزيلندي إدمن هيلاري والمرشد النيبالي تنزينغ نورغاي. ومنذ ذلك الحين، لقي أكثر من 300 شخص حتفهم على منحدرات الجبل.