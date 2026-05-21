وفاة مصري بجانب والده أثناء دفنه

الخميس، 21-05-2026 03:12 م
الوكيل الإخباري-   شهدت قرية صندفا التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا في مصر وفاة شاب أثناء تشييع والده في مشهد أثار حزن الأهالي.اضافة اعلان


كان أهالي القرية قد شيّعوا جثمان إسماعيل قطب عبد العظيم إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن الشديد، فيما بدا نجله أسامة الأكثر تأثرًا بوفاة والده، حيث ظل يردد خلال مراسم الدفن: "ده مش أبويا.. ده صاحبي".

وخلال تشييع الجثمان، سقط الشاب مغشيًا عليه بشكل مفاجئ، ما دفع المشيعين إلى نقله سريعًا إلى مستشفى صندفا القريبة من المقابر، في محاولة لإسعافه.

وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، أكد الأطباء وفاته فور وصوله إلى المستشفى، وسط حالة من الذهول بين أسرته وأهالي القرية.

وسادت حالة كبيرة من الحزن بين الأهالي، خاصة بعدما تم تشييع جثمان الابن ودفنه بجوار والده في مقابر العائلة، في مشهد إنساني مؤلم ونادر الحدوث.
 
 


