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وفاة يوسف اللباد في المسجد الأموي .. والأمن السوري يوضح الملابسات

وفاة يوسف اللباد في المسجد الأموي .. والأمن السوري يوضح الملابسات
وفاة يوسف اللباد في المسجد الأموي .. والأمن السوري يوضح الملابسات
 
الأربعاء، 30-07-2025 10:28 م
الوكيل الإخباري-   قدّم قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق السورية، العميد أسامة محمد خير عاتكة، توضيحًا لملابسات الحادث الذي وقع للشاب يوسف اللباد في المسجد الأموي بدمشق، والذي أدى إلى وفاته.اضافة اعلان


وقال عاتكة: "في يوم الثلاثاء بتاريخ 29 الشهر الجاري، وردت تقارير عن شاب في حالة نفسية غير متوازنة، حيث دخل المسجد الأموي وهو في حالة من الارتباك وبدأ يتفوه بعبارات غير مفهومة كما وثّقت كاميرات المراقبة داخل المسجد. فتم التعامل مع الحالة من قبل عناصر حماية المسجد، الذين حاولوا تهدئته ومنعه من إيذاء نفسه أو الآخرين".

وأضاف: "أثناء وجوده في غرفة الحراسة، أقدم على إيذاء نفسه بشكل عنيف عبر ضرب رأسه بأجسام صلبة، ما تسبب له بإصابات بالغة. وقد تم الاتصال بالإسعاف على الفور، إلا أنه فارق الحياة رغم محاولة إسعافه".

وأكد عاتكة على خطورة هذا الحادث قائلًا: "نسعى جاهدين لتحديد جميع الملابسات المحيطة به. نحن نعمل بالتعاون مع الجهات المختصة لإجراء تحقيق شامل وشفاف، وسنقوم بإصدار المزيد من المعلومات حالما تتوفر".

وأفاد مصدر خاص لصحيفة "الوطن" السورية في وقت سابق بوفاة الشاب يوسف اللباد من أبناء حي القابون الدمشقي بعد توقيفه داخل أحد السجون في ظروف غامضة.

روسيا اليوم
 
 
gnews

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