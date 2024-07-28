وفاة 12 شخصا جراء الأمطار والسيول بولاية كسلا شرقي السودان

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة السودانية - أمس السبت - وفاة 12 شخصاً في ولاية كسلا جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت في عدد من ولايات الشرق، خصوصاً يوم الجمعة.



في الأثناء، نقلت وكالات الأنباء عن وسائل إعلام سودانية أن الأمطار الغزيرة غمرت يوم الجمعة خيام النازحين في 3 من دور الإيواء بمدينة كسلا، التي تستضيف عشرات الآلاف من المشردين بسبب الحرب.



وعقد مركز عمليات الطوارئ الصحية اجتماعاً طارئاً لمناقشة كارثة الأمطار والسيول في ولايتي كسلا والقضارف، برئاسة وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم، الذي أكد عقب الاجتماع "تسجيل 12 حالة وفاة".