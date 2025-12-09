وفاة 13 جراء حريق في مبنى من 7 طوابق في إندونيسيا

وقالت قناة كومباس التلفزيونية إنه تم إخماد الحريق مع استمرار جهود إخلاء المبنى.
والمبنى به مكتب شركة تيرا درون إندونيسيا، التي توفر طائرات مسيرة لأنشطة المسح الجوي لعملاء في قطاعي التعدين والزراعة.
