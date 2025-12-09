الثلاثاء 2025-12-09 02:14 م

وفاة 13 جراء حريق في مبنى من 7 طوابق في إندونيسيا

الثلاثاء، 09-12-2025 01:37 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت وسائل إعلام في إندونيسيا أن حريقا اندلع في مبنى من سبعة طوابق في العاصمة جاكرتا الثلاثاء وتأكدت وفاة 13 شخصا فيما لا يزال البعض محاصرين داخله.اضافة اعلان


وقالت قناة كومباس التلفزيونية إنه تم إخماد الحريق مع استمرار جهود إخلاء المبنى.

والمبنى به مكتب شركة تيرا درون إندونيسيا، التي توفر طائرات مسيرة لأنشطة المسح الجوي لعملاء في قطاعي التعدين والزراعة.
 
 


