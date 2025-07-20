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وفاة 17 نازحا في الصحراء أثناء محاولتهم الوصول إلى شمال السودان

وفاة 17 نازحا في الصحراء أثناء محاولتهم الوصول إلى شمال السودان
وفاة 17 نازحا في الصحراء أثناء محاولتهم الوصول إلى شمال السودان
 
الأحد، 20-07-2025 06:29 م
الوكيل الإخباري-   أعلن مفوّض العون الإنساني في الولاية الشمالية بالسودان، عبد الرحمن علي خيري، عن وفاة 17 نازحًا من أصل 41 فردًا تاهوا في الصحراء خلال محاولتهم النزوح من شمال دارفور.اضافة اعلان


وأوضح خيري أن الناجين تم نقلهم إلى مستشفى دنقلا العسكري، بينهم 10 نساء و13 طفلًا، مشيرًا إلى أن أوضاعهم الصحية والنفسية "صعبة"، داعيًا إلى تقديم دعم عاجل ورعاية خاصة لهم.

وتأتي هذه المأساة في ظل تصاعد النزاع في دارفور، لا سيما بعد هجمات متكررة من قوات الدعم السريع على مناطق شمال كتم والمالحة والفاشر، ما أدى إلى نزوح آلاف المدنيين باتجاه الشمال.
وذكرت هيام عمر، مسؤولة تنمية الأطفال في الولاية، أن بعض النازحين تعرّضوا لهجوم مباشر من قوات الدعم السريع فور خروجهم من مدينة الطينة، ما فاقم معاناتهم في الصحراء.

وتسلّط هذه الكارثة الإنسانية الضوء على خطورة أوضاع النازحين الفارّين من مناطق النزاع، والحاجة الملحّة إلى ممرات آمنة ودعم إنساني عاجل.

روسيا اليوم
 
 
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