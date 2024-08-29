وفاة 3 أشخاص وإصابة 40 مع وصول إعصار شانشان لليابسة باليابان

الوكيل الإخباري- لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 40 آخرون في حصيلة أولية، مع وصول الإعصار شانشان لليابسة في جزيرة كيوشو الرئيسية جنوب غربي اليابان.

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وتسبب الإعصار شانشان في تعطيل حركة الطيران والقطارات وانقطاع الكهرباء .



وقالت وكالة الأنباء كيودو اليابانية، نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن الإعصار المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 198 كيلومترا في الساعة وصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة ساتسوماسينداي الواقعة في جزيرة كيوشو جنوب غرب البلاد، صباح اليوم الخميس.



وحثت الأرصاد الجوية اليابانية السكان في المناطق المتضررة على البقاء في حالة تأهب قصوى تحسبا للكوارث الطبيعية ، في حين تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم في تعليق متقطع لخدمات القطارات وحركة الطيران .



وأعلنت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية أن خدمة الكهرباء قد انقطعت عن أكثر من 250 ألف منزل في سبع مناطق.



وجاء الإعصار شانشان بعد إعصار أمبيل الذي عطل المئات من رحلات الطيران والقطارات الشهر الحالي، وعقب العاصفة المدارية ماريا.