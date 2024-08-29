 
الخميس 2024-08-29 12:58 م
 

 

وفاة 3 أشخاص وإصابة 40 مع وصول إعصار شانشان لليابسة باليابان

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 29-08-2024 11:40 ص

الوكيل الإخباري-   لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 40 آخرون في حصيلة أولية، مع وصول الإعصار شانشان لليابسة في جزيرة كيوشو الرئيسية جنوب غربي اليابان.

اضافة اعلان


وتسبب الإعصار شانشان في تعطيل حركة الطيران والقطارات وانقطاع الكهرباء .


وقالت وكالة الأنباء كيودو اليابانية، نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن الإعصار المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 198 كيلومترا في الساعة وصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة ساتسوماسينداي الواقعة في جزيرة كيوشو جنوب غرب البلاد، صباح اليوم الخميس.


وحثت الأرصاد الجوية اليابانية السكان في المناطق المتضررة على البقاء في حالة تأهب قصوى تحسبا للكوارث الطبيعية ، في حين تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم في تعليق متقطع لخدمات القطارات وحركة الطيران .


وأعلنت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية أن خدمة الكهرباء قد انقطعت عن أكثر من 250 ألف منزل في سبع مناطق.


وجاء الإعصار شانشان بعد إعصار أمبيل الذي عطل المئات من رحلات الطيران والقطارات الشهر الحالي، وعقب العاصفة المدارية ماريا.


وتتشكل الأعاصير في المنطقة على مقربة من السواحل إذ تشتد بشكل أسرع وتدوم لفترات أطول فوق البر نتيجة تغير المناخ، وفق دراسة صدرت الشهر الماضي.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

خاص بالوكيل عاجل 1710 شقة و1214 مركبة معروضة للبيع في المزاد العلني - رابط

المسجد الأقصى

فلسطين عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصى

أبا شجاع

فلسطين حماس والجهاد الإسلامي تنعيان أبا شجاع

تعبيرية

أخبار محلية يوم طبي مجاني للبر والإحسان في المفرق غدا

الاحتلال نفّذ أكثر من 10 آلاف عملية اعتقال في الضفة الغربية

فلسطين نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 45 فلسطينيا منذ أمس بالضفة

تعبيرية

منوعات أفضل وقت لممارسة الرياضة بهدف خسارة الوزن

عناصر من سرايا القدس

فلسطين سرايا القدس ترد على استشهاد قائدها بطولكرم

تعبيرية

عربي ودولي اعتداء على طفل سوري يثير موجة غضب في تركيا



 


الأكثر مشاهدة