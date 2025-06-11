وفاة 3 جراء حريق بخزان ميثانول بميناء بوشهر الإيراني

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأربعاء، أن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب 10 آخرون عندما اندلع حريق في خزان للميثانول في ميناء بوشهر بجنوب البلاد.



وقال رئيس قسم الطوارئ الطبية بمحافظة بوشهر: إن حريقاً اندلع في خزان الميثانول التابع لشركة كاوه للبتروكيماويات في ميناء دير في محافظة بوشهر، أدى حتى الآن إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين، بحسب "إرنا".



ونقلت "إرنا" عن حسن موسوي قوله، اليوم الأربعاء: وقعت هذه الحادثة في الساعة 11:30 صباحاً بحسب التوقيت الإيراني .

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