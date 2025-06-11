الأربعاء 2025-06-11 03:53 م
 

وفاة 3 جراء حريق بخزان ميثانول بميناء بوشهر الإيراني

الحريق في ميناء بوشهر الإيراني
الحريق في ميناء بوشهر الإيراني
 
الأربعاء، 11-06-2025 01:47 م

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأربعاء، أن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب 10 آخرون عندما اندلع حريق في خزان للميثانول في ميناء بوشهر بجنوب البلاد.

وقال رئيس قسم الطوارئ الطبية بمحافظة بوشهر: إن حريقاً اندلع في خزان الميثانول التابع لشركة كاوه للبتروكيماويات في ميناء دير في محافظة بوشهر، أدى حتى الآن إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين، بحسب "إرنا".

ونقلت "إرنا" عن حسن موسوي قوله، اليوم الأربعاء: وقعت هذه الحادثة في الساعة 11:30 صباحاً بحسب التوقيت الإيراني.

اضافة اعلان


وأضاف: نظراً لحجم الحادث، قد يرتفع عدد المصابين والقتلى.

وقال رئيس قسم الطوارئ الطبية في محافظة بوشهر: إنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.

وبث التلفزيون الإيراني لقطات مباشرة لـدخان أسود كثيف يتصاعد من مصنع كاوه للبتروكيماويات في مدينة دير الساحلية التي تبعد 1200 كيلومتر عن طهران.

سكاي نيوز

 
gnews

أحدث الأخبار

تغافع

طب وصحة ماذا يحدث لطفلك عند تناول الكركم؟

9خهن

منوعات أم لثلاثة أطفال تنهي حياتها شنقا في العراق

جواز سفر أردني

أخبار محلية 17 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية خلال الربع الأول من العام الحالي

جورامكو تستعرض عدة مسارات مهنية متنوعة وتسلط الضوء على مستقبل هندسة الطيران في إطار مشاركتها في معرض الجامعة الأردنية للتوظيف 2025

أخبار الشركات جورامكو تستعرض عدة مسارات مهنية متنوعة وتسلط الضوء على مستقبل هندسة الطيران في إطار مشاركتها في معرض الجامعة الأردنية للتوظيف 2025

مجلس الوزراء

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

مبنى المركز الوطني لتطوير المناهج

أخبار محلية الحكومة: نظام معدل لتطوير المحتوى التعليمي الرقمي الداعم للكتب المدرسية

فريق تويوتا جازو للسباقات يُتوّج بالمركزين الأول والثالث في رالي سردينيا – إيطاليا

أخبار الشركات فريق تويوتا جازو للسباقات يُتوّج بالمركزين الأول والثالث في رالي سردينيا – إيطاليا

ت

عربي ودولي المغرب يدخل تحالف التدريب القتالي المتطور مع "كيوبيك ديفينس" الأمريكية



 
 





الأكثر مشاهدة