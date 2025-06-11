وفاة 3 جراء حريق بخزان ميثانول بميناء بوشهر الإيراني

وقال رئيس قسم الطوارئ الطبية بمحافظة بوشهر: إن حريقاً اندلع في خزان الميثانول التابع لشركة كاوه للبتروكيماويات في ميناء دير في محافظة بوشهر، أدى حتى الآن إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين، بحسب "إرنا".
ونقلت "إرنا" عن حسن موسوي قوله، اليوم الأربعاء: وقعت هذه الحادثة في الساعة 11:30 صباحاً بحسب التوقيت الإيراني
وأضاف: نظراً لحجم الحادث، قد يرتفع عدد المصابين والقتلى.
وقال رئيس قسم الطوارئ الطبية في محافظة بوشهر: إنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة.
وبث التلفزيون الإيراني لقطات مباشرة لـدخان أسود كثيف يتصاعد من مصنع كاوه للبتروكيماويات في مدينة دير الساحلية التي تبعد 1200 كيلومتر عن طهران.
سكاي نيوز
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