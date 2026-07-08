وفاة 3 معتمرين لبنانيين بحادث حافلة أردنية في سوريا

وبحسب وسائل الإعلام، شهد أوتوستراد دمشق – درعا، ليل أمس، حادثًا مروعًا إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقل معتمرين لبنانيين من حملة بدر الكبرى في مدينة صيدا جنوب لبنان، أثناء توجههم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.
وهرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني السوري إلى موقع الحادث، حيث عملت على إخلاء الوفيات ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.
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