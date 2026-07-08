وفاة 3 معتمرين لبنانيين بحادث حافلة أردنية في سوريا

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام لبنانية وسورية بوفاة ثلاثة معتمرين لبنانيين، وإصابة 18 آخرين على الأقل، إثر حادث سير تعرضت له حافلة أردنية كانت تقلهم في محافظة درعا جنوبي سوريا.

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