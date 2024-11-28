وفاة 4 أشخاص جراء الثلوج الكثيفة التي تجتاح كوريا الجنوبية

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية،تعد هذه الموجة من تساقط الثلوج ثالث أشد موجة من نوعها منذ بدء التسجيلات عام 1907، حيث تراكم أكثر من 40 سنتيمترًا من الثلوج في أجزاء من العاصمة سيؤول.
وقالت السلطات إن نحو 142 رحلة جوية ألغيت وتوقف عمل 99 عبّارة ، وكان مطار "إنتشون"، وهو المطار الرئيسي في سيؤول، الأكثر تضررًا، إذ عانى الركاب من تأخيرات لمدة ساعتين في المتوسط، وتأخرت 14 بالمئة من الرحلات الجوية، وألغيت 15 بالمئة منها.
ويذكر ان الشركة الكورية للسكك الحديدية، قالت إن حركة القطارات في بعض الخطوط شهدت اضطرابات جراء الطقس، وقام العمال بإزالة الثلوج والأغصان من المسارات.
كما أفادت حكومة العاصمة بأنها استعانت بأكثر من 11000 موظف ونحو 20 ألف قطعة من المعدات لإزالة الثلوج من الطرق.
بترا
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