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وفاة 4 أشخاص جراء الثلوج الكثيفة التي تجتاح كوريا الجنوبية

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 28-11-2024 10:25 ص
الوكيل الإخباري-  تعرضت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، لسقوط كثيف للثلوج لليوم الثاني على التوالي، ما تسبب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية، وإيقاف العبّارات، ووفاة أربعة أشخاص على الأقل.اضافة اعلان


وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية،تعد هذه الموجة من تساقط الثلوج ثالث أشد موجة من نوعها منذ بدء التسجيلات عام 1907، حيث تراكم أكثر من 40 سنتيمترًا من الثلوج في أجزاء من العاصمة سيؤول.

وقالت السلطات إن نحو 142 رحلة جوية ألغيت وتوقف عمل 99 عبّارة ، وكان مطار "إنتشون"، وهو المطار الرئيسي في سيؤول، الأكثر تضررًا، إذ عانى الركاب من تأخيرات لمدة ساعتين في المتوسط، وتأخرت 14 بالمئة من الرحلات الجوية، وألغيت 15 بالمئة منها.

ويذكر ان الشركة الكورية للسكك الحديدية، قالت إن حركة القطارات في بعض الخطوط شهدت اضطرابات جراء الطقس، وقام العمال بإزالة الثلوج والأغصان من المسارات.

كما أفادت حكومة العاصمة بأنها استعانت بأكثر من 11000 موظف ونحو 20 ألف قطعة من المعدات لإزالة الثلوج من الطرق.

بترا
 
gnews

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