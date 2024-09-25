وفاة 4 من أفراد الجيش الإماراتي إثر تعرضهم لحادث .. بيان رسمي

وقالت الوزارة عبر بيان، إن “4 من منتسبي القوات المسلحة استشهدوا وأُصيب 9 آخرون مساء الثلاثاء إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب بالدولة”، دون أن توضح تفاصيل حول طبيعة الحادث.
ونعت الوزارة الضحايا، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة إلى أسرهم.
ولفتت إلى أن المصابين يتلقون “الرعاية الصحية اللازمة”، متمنية لهم الشفاء العاجل.
وتعلن وزارة الدفاع عن استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة وإصابة 9 آخرين مساء أمس الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب… pic.twitter.com/I5JoUQTlSs
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