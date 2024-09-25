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وفاة 4 من أفراد الجيش الإماراتي إثر تعرضهم لحادث .. بيان رسمي

أفراد من الجيش الإماراتي
أفراد من الجيش الإماراتي
الأربعاء، 25-09-2024 02:35 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأربعاء، أن 4 من أفراد الجيش لقوا حتفهم وأصيب 9 آخرين إثر تعرضهم لحادث.

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وقالت الوزارة عبر بيان، إن “4 من منتسبي القوات المسلحة استشهدوا وأُصيب 9 آخرون مساء الثلاثاء إثر تعرضهم لحادث أثناء أداء الواجب بالدولة”، دون أن توضح تفاصيل حول طبيعة الحادث.

ونعت الوزارة الضحايا، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة إلى أسرهم.

ولفتت إلى أن المصابين يتلقون “الرعاية الصحية اللازمة”، متمنية لهم الشفاء العاجل.



 
gnews

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