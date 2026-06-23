وفاة 40 شخصا غرقا في فرنسا خلال موجة الحر

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الثلاثاء أن 40 شخصا، غالبيتهم من الشباب، قد لقوا حتفهم غرقا منذ 18 حزيران وسط موجة حر شديدة تجتاح فرنسا.

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