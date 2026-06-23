وفاة 40 شخصا غرقا في فرنسا خلال موجة الحر

وقال لوكورنو خلال اجتماع طارئ بشأن موجة الحر "هناك آفة مأسوية تتمثل في حالات الغرق، إذ بلغ أحدث عدد للوفيات أُبلغنا به 40 حالة منذ 18 حزيران، معظمها في صفوف الشباب".
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