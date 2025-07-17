الخميس 2025-07-17 08:49 ص
 

وفاة 50 شخصاً جراء حريق في العراق

حريق في العراق
حريق في العراق
 
الخميس، 17-07-2025 08:21 ص
الوكيل الإخباري-   لقي نحو 50 شخصاً حتفهم جراء حريق في مركز تجاري بالكوت شرقي العراق.اضافة اعلان


وفي وقت سابق، أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، عن استنفار كامل لفرق الدفاع المدني في محافظة واسط لإخماد حريق «هايبر ماركت الكورنيش»، فيما أشرف المحافظ محمد المياحي على إنقاذ المواطنين المحاصرين.
 
 
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