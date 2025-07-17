وفاة 50 شخصاً جراء حريق في العراق

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، عن استنفار كامل لفرق الدفاع المدني في محافظة واسط لإخماد حريق «هايبر ماركت الكورنيش»، فيما أشرف المحافظ محمد المياحي على إنقاذ المواطنين المحاصرين.
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