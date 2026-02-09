وفاة 6 أشخاص جراء انهيار مبنيين في طرابلس بلبنان

ولم يذكر كريمة، خلال حديثه في مؤتمر صحفي في طرابلس، عدد الأشخاص الذين قد لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض في منطقة باب التبانة شمال المدينة.
وتابع: "هذه المشكلة تفوق قدرة بلدية طرابلس... كل نقطة تسقط في مدينة طرابلس هي برقبة الدولة".
وقال مدير الدفاع المدني اللبناني، في وقت سابق، إن المبنيين المنهارين كان يسكنهما 22 شخصًا.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن فرق الإنقاذ والسكان تمكنوا حتى الآن من إنقاذ ثلاثة أحياء من تحت الأنقاض.
