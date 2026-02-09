الإثنين 2026-02-09 08:59 ص

وفاة 6 أشخاص جراء انهيار مبنيين في طرابلس بلبنان

الإثنين، 09-02-2026 08:13 ص
الوكيل الإخباري-   قال رئيس بلدية طرابلس في لبنان عبد الحميد كريمة، إن ستة على الأقل لقوا حتفهم، وأُصيب سبعة آخرون، حينما انهار مبنيان متلاصقان في المدينة، الأحد، مشيرًا إلى وجود أشخاص آخرين محاصرين تحت الأنقاض.اضافة اعلان


ولم يذكر كريمة، خلال حديثه في مؤتمر صحفي في طرابلس، عدد الأشخاص الذين قد لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض في منطقة باب التبانة شمال المدينة.

وتابع: "هذه المشكلة تفوق قدرة بلدية طرابلس... كل نقطة تسقط في مدينة طرابلس هي برقبة الدولة".

وقال مدير الدفاع المدني اللبناني، في وقت سابق، إن المبنيين المنهارين كان يسكنهما 22 شخصًا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن فرق الإنقاذ والسكان تمكنوا حتى الآن من إنقاذ ثلاثة أحياء من تحت الأنقاض.
 
 


وفاة 6 أشخاص جراء انهيار مبنيين في طرابلس بلبنان

