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وفاة 6 في مومباي بعد انهيار مبانٍ جراء الأمطار الغزيرة

أمطار غزيرة في مومباي
أمطار غزيرة في مومباي
 
الإثنين، 06-07-2026 09:44 ص
الوكيل الإخباري-   لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم إثر انهيار عدد من المباني في الضواحي الشرقية لمدينة مومباي الهندية الأحد، في أحدث التداعيات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي أدت لتعطيل السفر وإغلاق المدارس في المدينة.اضافة اعلان


وقالت السلطات إن مبنيين أو ثلاثة من المباني متعدّدة الطوابق في أحد الأحياء الفقيرة بمنطقة مانخورد في مومباي انهارت، مما أسفر عن وفاة خمسة أطفال وامرأة.

وتسببت الأمطار بانهيارات أرضية على الطريق السريع الذي يربط مومباي بمدينة بونيه، مما أدى إلى إغلاقه وتعطيل حركة المرور بين المدينتين.

كما تعطلت رحلات جوية أيضا وألغيت خدمات للقطارات بعيدة المسافة، مثل تلك التي تربط بين مومباي وبونيه.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل الإعلام سكانا يتحركون بصعوبة عبر الشوارع المغمورة بالمياه، وتقرّر إغلاق المدارس والجامعات اليوم الاثنين.
 
 


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