وفاتان و 33 مصابا بالأمطار الغزيرة على سبها الليبية

وبحسب وكالة الأنباء الليبية اليوم الأحد، قال المجلس البلدي إن فرق الطوارئ والقوات المسلحة وأفراد الأمن بدأت بإنقاذ العائلات العالقة، داعيا السكان للتواصل مع فرق الطوارئ والالتزام بتعليمات السلامة.
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