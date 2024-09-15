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وفاتان و 33 مصابا بالأمطار الغزيرة على سبها الليبية

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من المصدر
الأحد، 15-09-2024 01:23 م

الوكيل الإخباري-  أعلن المجلس البلدي في سبها الليبية تسجيل وفاتين و33 مصاباً نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة، في وقت متأخر من أمس السبت وتسببت بانهيار عدة منازل وغمر أحياء أخرى بالمياه.

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وبحسب وكالة الأنباء الليبية اليوم الأحد، قال المجلس البلدي إن فرق الطوارئ والقوات المسلحة وأفراد الأمن بدأت بإنقاذ العائلات العالقة، داعيا السكان للتواصل مع فرق الطوارئ والالتزام بتعليمات السلامة.

 
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