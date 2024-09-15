وفاتان و 33 مصابا بالأمطار الغزيرة على سبها الليبية

الوكيل الإخباري- أعلن المجلس البلدي في سبها الليبية تسجيل وفاتين و33 مصاباً نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة، في وقت متأخر من أمس السبت وتسببت بانهيار عدة منازل وغمر أحياء أخرى بالمياه.

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