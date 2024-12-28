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وفد أمني بحريني يصل دمشق

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 28-12-2024 01:38 م

الوكيل الإخباري- وصل وفد بحريني يرأسه رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل خليفة، اليوم السبت إلى قصر الشعب في دمشق.

ومن المقرر أن يجري الوفد العديد من اللقاءات السياسية والأمنية مع مسؤولي السلطات الجديدة في سوريا.

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وسبق أن تلقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا من نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني يوم الأربعاء الماضي.

 

RT

 
gnews

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