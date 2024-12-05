وفد أوكراني يلتقي مستشار ترامب المستقبلي

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مطلع أن "الوفد الأوكراني بقيادة أندريه يرماك مدير مكتب فلاديمير زيلينسكي التقى في واشنطن مع مايك والتز، الذي اختاره ترامب مستشارا للأمن القومي، ومع مبعوث ترامب إلى أوكرانيا كيث كيلوغ".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن يرماك التقى يوم الأربعاء في فلوريدا برئيسة طاقم ترامب المستقبلية، سوزي ويلز.
وأشارت إلى أن رئيس مكتب زيلينسكي يعتزم تقديم أوكرانيا خلال المفاوضات كشريك بناء لتحقيق السلام، وليس كعائق في الطريق إليه.
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