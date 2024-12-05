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وفد أوكراني يلتقي مستشار ترامب المستقبلي

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أرشيفية
الخميس، 05-12-2024 09:02 ص

الوكيل الإخباري- التقى وفد أوكراني في الولايات المتحدة مايك والتز مستشار الأمن القومي المستقبلي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، رفقة المبعوث الأمريكي الخاص المستقبلي لأوكرانيا كيث كيلوغ.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مطلع أن "الوفد الأوكراني بقيادة أندريه يرماك مدير مكتب فلاديمير زيلينسكي التقى في واشنطن مع مايك والتز، الذي اختاره ترامب مستشارا للأمن القومي، ومع مبعوث ترامب إلى أوكرانيا كيث كيلوغ".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن يرماك التقى يوم الأربعاء في فلوريدا برئيسة طاقم ترامب المستقبلية، سوزي ويلز.

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وأشارت إلى أن رئيس مكتب زيلينسكي يعتزم تقديم أوكرانيا خلال المفاوضات كشريك بناء لتحقيق السلام، وليس كعائق في الطريق إليه.

 

RT

 
gnews

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