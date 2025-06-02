وفد إعلامي يطلع على مهام مركز الرصد والتحكم بوزارة الحج السعودية

الوكيل الإخباري- اطلع وفد إعلامي وصحفي من محطات فضائية ووكالات أنباء وصحف عربية وأجنبية على مهام مركز الرصد والتحكم التابع لوزارة الحج والعمرة السعودية، خلال موسم الحج لهذا العام.

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وقال مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي في وزارة الحج العمرة السعودية، مروان الزوري، خلال جولة صحفية، إن المركز يعمل ضمن إطار متكامل من التنسيق المستمر وتوحيد الجهود لضمان الفاعلية والكفاءة في الأداء، ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.



وأضاف أن دور المركز يأتي للمساهمة في تقديم جميع الخدمات الخاصة بموسم الحج بالتعاون مع جميع الشركاء، ورصد الأداء الميداني، ومتابعة حركة توافد ضيوف الرحمن عبر أنظمة ذكية ومتطورة.

وبيّن أن المركز يعد حلقة وصل مع أكثر من 400 جهة محلية وخارجية، ويوفر حلولًا للتحديات ويعزز الاستجابة السريعة من خلال فريق متخصص في موسم الحج.