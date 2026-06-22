وفد إيران في مفاوضات سويسرا يعود إلى طهران بعد 18 ساعة من المحادثات

11:15 ص

الوكيل الإخباري- يعود الوفد الإيراني الذي شارك في محادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا بوساطة باكستان وقطر، إلى طهران الاثنين بعد 18 ساعة من المحادثات المكثفة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا). اضافة اعلان





وذكرت الوكالة أن الوفد الإيراني الذي ترأسه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وضم أيضا وزير الخارجية عباس عراقجي، غادر المبنى الذي كانت تُعقد فيه المحادثات في وقت مبكر صباح الاثنين، بعد قرابة 18 ساعة من المشاورات والمحادثات المكثفة، مضيفة أن "المشاورات الفنية" ستستمر طوال الأسبوع في سويسرا.



ووقّع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان في 18 حزيران عن بُعد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط.



ووقّع ترامب في 17 حزيران، مذكرة التفاهم التي تشمل الجبهة اللبنانية، خلال زيارة إلى فرنسا.



وبموجب المذكرة، تعهدت طهران وواشنطن بإجراء مفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.





