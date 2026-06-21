الأحد 2026-06-21 02:01 ص

وفد التفاوض الإيراني يصل سويسرا

وفد التفاوض الإيراني يصل سويسرا
وفد التفاوض الإيراني يصل سويسرا
 
الأحد، 21-06-2026 12:35 ص
الوكيل الإخباري-   وصل الوفد الإيراني المفاوض إلى سويسرا، مساء السبت، للمشاركة في المحادثات المرتقبة مع الولايات المتحدة في منتجع بورغنشتوك، ضمن الجهود الرامية إلى تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.اضافة اعلان


وقالت وزارة الخارجية السويسرية إنها ترحب بوصول الوفد الإيراني، مؤكدة أن المحادثات تندرج في إطار متابعة التفاهمات التي تم التوصل إليها بين طهران وواشنطن. كما أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" وصول الوفد إلى سويسرا لبدء المفاوضات.

ويضم الوفد الإيراني رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، إلى جانب مسؤولين كبار في ملفات الأمن والطاقة والقطاع المالي.

وتتزامن الاجتماعات مع توجه نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات، فيما تشارك باكستان بوفد رفيع يضم رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير، إلى جانب وسطاء من قطر.

ومن المقرر أن تركز المحادثات على آليات تنفيذ مذكرة التفاهم والملفات العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات، إضافة إلى قضايا إقليمية تشمل التهدئة في لبنان وأمن الملاحة في مضيق هرمز.
 
 


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