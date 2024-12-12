وفد تركي قطري في دمشق لعقد اجتماعات مع قائد المعارضة والحكومة الانتقالية

وذكرت وزارة الإعلام السورية إن "القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع ورئيس الوزراء السوري محمد البشير" سيعقدان اجتماعا مع الوفد التركي القطري.
ويهدف الاجتماع إلى تطوير رؤى مستقبلية للواقع السوري ودفع القيادة السورية الجديدة للانخراط في البيئة العربية والإقليمية والدولية.
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