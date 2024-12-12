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وفد تركي قطري في دمشق لعقد اجتماعات مع قائد المعارضة والحكومة الانتقالية

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 12-12-2024 06:21 م
الوكيل الإخباري-   وصل وفد تركي قطري إلى دمشق، الخميس، ضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي برفقة فريق استشاري موسّع، وفقا لـ وزارة الإعلام السورية.اضافة اعلان


وذكرت وزارة الإعلام السورية إن "القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع ورئيس الوزراء السوري محمد البشير" سيعقدان اجتماعا مع الوفد التركي القطري.

ويهدف الاجتماع إلى تطوير رؤى مستقبلية للواقع السوري ودفع القيادة السورية الجديدة للانخراط في البيئة العربية والإقليمية والدولية.
 
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