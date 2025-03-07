 
الجمعة 2025-03-07 08:39 م
 

وفد حماس يصل القاهرة لبحث إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

العلم المصري
العلم المصري
 
الجمعة، 07-03-2025 08:05 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية عن وصول وفد من قيادة حركة حماس إلى القاهرة، لبحث إجراءات تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار بغزة، ودفع المفاوضات للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.اضافة اعلان


وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الاتصالات المصرية المكثفة مستمرة بالتعاون مع الجانبين القطري والأميركي، مع الأطراف المعنية، من أجل توفير الضمانات اللازمة للانتقال للمرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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