وفد سوري رسمي يشارك في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد

07:28 م

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الوكيل الإخباري- يشارك وفد وزاري سوري مع حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تعقد الأسبوع المقبل في واشنطن، وفق ما أفاد مصدران مواكبان للاجتماعات الاثنين. اضافة اعلان





ويحضر وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والمالية محمّد يسر برنية إلى جانب الحصرية في الاجتماعات التي تعقد في بين 21 و26 نيسان/أبريل، وفق مصدر رفض الكشف عن اسمه.



وقال المصدر إن المجتمعين سيبحثون "كيفية مواكبة عملية إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد السوري بعد سنوات النزاع"، في عملية يتطلب تحقيقها "مسارا طويلا".



وأكد مصدر في وزارة الخارجية السورية مشاركة الوفد، قائلا إنه سيضم أيضا وزير الاقتصاد محمّد نضال الشعار.