وفد سوري رسمي يضم وزيري الخارجية والدفاع يصل إلى الرياض

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الوكيل الإخباري- قال مصدر في وزارة الخارجية السورية مساء الأربعاء، إن وفدا رسميا وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة رسمية خارجية بعد دعوة من وزير الخارجية السعودي. اضافة اعلان





ووفق المصدر يترأس الوفد السوري وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب.



وتأتي الزيارة بعد أقل من شهر على إطاحة المعارضة ببشار الأسد من السلطة في الثامن من كانون الأوّل/ ديسمبر 2024.