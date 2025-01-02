وفد سوري رسمي يضم وزيري الخارجية والدفاع يصل إلى الرياض

ووفق المصدر يترأس الوفد السوري وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب.
وتأتي الزيارة بعد أقل من شهر على إطاحة المعارضة ببشار الأسد من السلطة في الثامن من كانون الأوّل/ ديسمبر 2024.
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